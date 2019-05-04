На границе с Эстонией построят химический завод. Опасно ли это?

Министерство окружающей среды до сих пор следило через СМИ за планами строительства, но теперь хочет запросить у России официальную информацию, и первой возможностью будет официальная встреча на проходящем в конце мая собрании совместной комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод, передает Rus.ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Как сообщает портал "Наш Псков", планируется построить завод по производству полимеров. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, предполагаемый объем инвестиций в проект — 13 млрд рублей. На первом этапе планируется построить две очереди по производству БОПЭТ-пленки объемом до 35 тысяч тонн в год каждая. На втором этапе инвестор намерен организовать производство ПЭТФ-гранул объемом до 170 тысяч тонн в год.