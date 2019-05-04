Нововведение эстонского банка: на оставшиеся на счету деньги будут капать проценты

С 1 мая основанный на отечественном капитале Coop Pank предлагает частным клиентам процентную ставку на остаток на расчетном счете в размере 1% в год. Этот показатель в 100 раз больше обычной 0,01% ставки, сообщила в субботу пресс-служба банка.

Ставка в размере 1% в год действует для всех клиентов Coop Pank, подключившихся к расчетному пакету Rändrahn. Ставка действует в отношении остатка на счете, не превышающего 250 000 евро, расчет выполняется по дням. Проценты выплачиваются раз в месяц.

Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем отметил, что сегодня основанные на иностранном капитале эстонские банки как правило выплачивают с остатка на расчетном счете 0,01%, т.е. предложение Coop Pank в 100 раз выше нынешней обычной ставки, а также в разы выше, чем проценты, которые другие крупные банки Эстонии выплачивают по срочным вкладам. «Этим предложением мы даем повод перевести свои повседневные расчеты в Coop Pank», - пояснил Керем.

В прошлом году Coop Pank стал предлагать проценты с остатка на счете и бизнес-клиентам. С остатка на счете в размере от 100 000 до 1 миллиона евро Coop Pank предлагает бизнес-клиентам 0,25% в год. С сумм меньше 100 000 и больше 1 миллиона евро процент составляет 0,15% в год.

По срочным вкладам как частным лицам, так и бизнес-клиентам Coop Pank выплачивает до 2% в год.