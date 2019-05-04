К концу года банк Luminor станет американским

"Продление срока завершения сделки обусловлено более широкой, чем планировалось, административной подготовкой, поэтому процесс продлится дольше запланированного. Мы уверены, что сделка будет завершена во второй половине этого года", – комментировала BNS руководитель по вопросам коммуникации Luminor в Литве Гедре Бельските.

Один из нынешних акционеров Luminor - финансовая группа стран Северной Европы Nordea - на этой неделе указала в опубликованном отчете, что Blackstone завершает подготовку документов, в том числе и тех, которые будут представлены Европейскому Центробанку (ЕЦБ).

"В данный момент Blackstone завершает подготовку документов, поэтому завершение транзакции, наиболее вероятно, состоится во второй половине 2019 года", - говорится в отчете Nordea о деятельности в первом квартале.

В январе Еврокомиссия разрешила Blackstone Group приобрести банк Luminor.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Blackstone Group и возглавляемый ею консорциум за 1 млрд евро покупает 60% акций зарегистрированного в Эстонии банка Luminor, и будет управлять банком вместе с нынешними акционерами - Nordea Bank и DNB.