В Копли восстановят здание царского времени

Застройщику Коплиских линий в Таллинне необходимо восстановить сильно пострадавший при пожаре дом царского времени по Лийнивахе, 17, потому что частичное разрушение здания не освобождает владельца от этого обязательства, передает Rus.ERR.
"Частичное разрушение здания не освобождает владельца от обязательств по обеспечению сохранности и восстановления здания в соответствии с детальным планом и договором купли-продажи", - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Он добавил, что сохранение здания, обеспечение его безопасности и поддержание в порядке - это, прежде всего, ответственность владельца.
Кылварт отметил, что владелец здания может обратиться в Департамент городского планирования за пособием для восстановления здания.
Пожар в доме по адресу Лийнивахе, 17 начался в ночь на 31 марта, здание сильно пострадало.