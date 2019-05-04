В Копли восстановят здание царского времени

"Частичное разрушение здания не освобождает владельца от обязательств по обеспечению сохранности и восстановления здания в соответствии с детальным планом и договором купли-продажи", - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Он добавил, что сохранение здания, обеспечение его безопасности и поддержание в порядке - это, прежде всего, ответственность владельца.

Кылварт отметил, что владелец здания может обратиться в Департамент городского планирования за пособием для восстановления здания.