В Рийгикогу начнут бороться со школьным насилием

Председатель парламентской группы поддержки «Школа без издевательств» Мария Юферева-Скуратовски отметила, что издевательства в школах остаются очень серьезной проблемой, и школы не должны оставаться один на один с этой бедой. «Статистика гласит, что каждый пятый школьник в Эстонии испытывает на себе травлю в том или ином виде, а это значит, что учебная среда не является безопасной для детей. В то же время в Эстонии распространен целый ряд вспомогательных программ. Например, НКО Kiusamisvaba Kool уже 6 лет предлагает эстонским школам разработанную в Финляндии программу KiVa, которая направлена на уменьшения травли в школах. К сожалению, не все школы знают о существовании таких программ», – подчеркнула Юферева-Скуратовски.

По словам заместителя председателя группы поддержки Катри Райк для улучшения ситуации необходима лучшая координация действий. «Нужно больше привлекать местные самоуправления, в ведомстве которых находятся школы. Кроме того, школы должны теснее сотрудничать с родителями, а зачастую для такой работы не хватает ресурсов. Только совместными усилиями можно достичь уровня Финляндии через несколько лет, где отверженным себя чувствует только каждый десятый ученик или учитель. Но и это немало», – сказала Райк.

По словам исполнительного директора НКО Kiusamisvaba Kool Трийн Тоомесаар, они пока только мечтают о том, чтобы в каждой школе Эстонии работала эффективная программа борьбы с издевательствами, которая разработана на научной базе. Но для этого требуется более продуманная и стратегическая поддержка со стороны государства и местных самоуправлений. «На примере программы KiVa можно сказать, что издевательства в школе можно уменьшать, если работать с этой проблемой последовательно. В то же время было бы оптимально, если бы через 10-15 лет предупреждение издевательств и эффективное разрешение таких эпизодов стало бы обычной частью в жизни школы – чтобы больше не было необходимости присоединяться к той или иной программе», – сказала Тоомесаар.