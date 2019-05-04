Фото: мужчина пытается спрыгнуть с крыши Viru Keskus, полиция ведет переговоры

Дежурный пресс-секретарь полиции Марие Аава сказала Rus.Postimees, что полиция получила сообщение в 15.51. Сейчас стражи правопорядка пытаются выйти на контакт с ним и делают все возможное, чтобы снять его с крыши. "На месте также спасатели и скорая помощь. Улица Лайкмаа перекрыта для движения", - уточнила она.

Возле здания установили батут. ФОТО: Anna Põld

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сообщил, что возле Viru Keskus установили батут.

По словам одного из очевидцев, мужчина говорит на английском языке, ведет себя неадекватно и не идет на контакт с полицией.

Находящийся на месте событий репортер Postimees Анна Пыльд сказала, что ситуация возле торгового центра суматошная. "Улица перекрыта. Мужчина ходит по крыше туда-сюда, телефон в руке. Спасатели, скорая помощь и полиция ждут и смотрят. Прохожие снимают видео и фотографируют", - рассказывает она.

"Идите по своим делам, не надо привлекать к нему так много внимания", - разгоняет полиция находящихся на месте людей.

На данный момент он уже ходит по крыше более получаса.

Из автобусного терминала Viru ни один автобус не выезжает, на улицах Гонсиори и Лайкмаа движение нарушено.