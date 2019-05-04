Мужчина спрыгнул с крыши Viru Keskus

В 18.28 скорая помощь увезла мужчину, ходившего два с половиной часа по крыше. В 18.20 мужчина говорил по телефону. Через несколько минут после окончания разговора он спрыгнул с высоты примерно в 15 метров на принесенный спасателями батут.

Полицейские общались с мужчиной в общей сложности два с половиной часа. В 18.25 полицейский приблизился к мужчине, схватить его и вытащить с крыши. Мужчина стал удаляться от полицейский, подскользнулся и упал с крыши на батут. Мужчину доставили в больницу для проверки здоровья, он идет на контакт, опасных для жизни повреждений у него нет.

Дежурный пресс-секретарь полиции Марие Аава сказала Rus.Postimees, что полиция получила сообщение в 15.51. Стражи правопорядка пытались выйти на контакт с ним и делали все возможное, чтобы снять его с крыши. "На месте также спасатели и скорая помощь. Улица Лайкмаа перекрыта для движения", - сказала она в 16 часов.

Возле здания установили батут. ФОТО: Anna Põld

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра ранее сообщил, что возле Viru Keskus установили батут.

По словам одного из очевидцев, мужчина говорил на английском языке, он вел себя неадекватно и не шел на контакт с полицией.

Находившийся на месте происшествия репортер Postimees Анна Пыльд сказала, что ситуация возле торгового центра суматошная. "Улица перекрыта. Мужчина ходит по крыше туда-сюда, телефон в руке. Спасатели, скорая помощь и полиция ждут и смотрят. Прохожие снимают видео и фотографируют", - рассказывала она.

"Идите по своим делам, не надо привлекать к нему так много внимания", - говорили полицейские, разгонявшие находящихся на месте людей.

Из автобусного терминала Viru ни один автобус не выезжал, на улицах Гонсиори и Лайкмаа движение было нарушено.