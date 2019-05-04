Последствия тропического циклона Фани. ФОТО: STR / EPA

Власти Индии заявили об успехе в проведении эвакуации более миллиона человек перед приходом тропического циклона Фани.

В пятницу циклон достиг штата Орисса на северо-востоке Индии, где сильные ветры и дожди привели к гибели от 8 до 12 человек.

В Бангладеш было также эвакуировано более миллиона человек перед приходом циклона.

Циклон Фани стал одним из самых опасных тропических штормов, которые обрушивались на этот регион в последние годы.

Генерал-инспектор полиции штата Орисса Арун Ботра высоко отозвался о действиях своих подчиненных по обеспечению безопасности населения.

"Шторм принес с собой огромные разрушения… Но, к счастью, благодаря тем, кто сумел его спрогнозировать и предсказать траекторию движения циклона по минутам, правительство штата смогло эвакуировать 1,2 миллиона человек", - сообщил он Би-би-си.

"Эвакуация завершилась полным успехом и людские потери очень невелики", - добавил он.

Власти приступили к этапу возвращения эвакуированного населения в свои дома, который продлится несколько дней. По словам генерал-инспектора Ботра, перед властями сейчас стоит труднейшая задача восстановления разрушенного жилья.

Утром в субботу тропический циклон переместился на территорию Бангладеш, однако он постепенно слабеет - порывы ветра достигают скорости в 70 км/час. В настоящее время ему присвоена категория зоны низкого давления.

На пике своей силы циклон Фани принес с собой ливни и ветры со скоростью до 200 км/ч.

Десятки деревень на побережье Бангладеш затоплены, сообщают местные власти.