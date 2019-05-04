Картина дня: человек на крыше Viru Keskus, Эстония в топе государств-нянек и нападение в ночном клубе

Фото: мужчина пытается спрыгнуть с крыши Viru Keskus, полиция ведет переговоры

Сегодня в 15:50 в полицию поступило сообщение, что на крыше торгового центра Viru находится человек и грозится спрыгнуть. Читать далее...

Керсти Кальюлайд показала всему миру мизогинное лицо EKRE

В парламентарном государстве, коим является Эстония, у президента не очень много власти. Конституционные рамки достаточно строгие, пространство для личного самовыражения у президента даже меньше, чем у других граждан. Таким образом, власть президента может основываться только на духовном авторитете, пишет журналистка Postimees Вилья Кийслер. Читать далее...

Эстония попала в тройку стран ЕС, которые чрезмерно вмешиваются в частную жизнь граждан

Если еще два года назад Эстония была среднячком среди стран ЕС, в этом году в рейтинге государств-нянек мы оказались на третьем месте, следуя за Финляндией и Литвой. Читать далее...

Парадокс: бедные жители Таллинна ездят на личных автомобилях, а состоятельные — на общественном транспорте

В Таллинне и Харьюмаа будет становиться все больше автолюбителей с низкими доходами, а более состоятельные люди все больше будут предпочитать автомобилям общественным транспорт. Читать далее...

На границе с Эстонией построят химический завод. Опасно ли это?

В России под Псковом на территории ОЭЗ «Моглино», что примерно в 20 километрах от границы с Эстонией, планируется строительство химического завода «Титан-Полимер». Читать далее...

Фото: во Флориде пассажирский самолет упал в реку

Самолет Boeing 737, на борту которого было более 140 человек, приводнился на реке Сент-Джонс недалеко от города Джексонвилл (штат Флорида). Читать далее...

Нападение в ночном клубе: разъяренная женщина била свою жертву ногами по лицу

Суд приговорил в апреле к году и пяти месяцам условного тюремного заключения 28-летнюю женщину, которая в октябре прошлого года в четыре часа утра напала в ночном клубе Lounge на другого посетителя. Читать далее...

Фото: Эстонию заметает снегом, непогода распространится по всей стране

В то время, когда некоторые готовятся к Дню полезных дел «Сделаем» или к весенней ярмарке, в нескольких регионах Эстонии образовались сугробы. Читать далее...

Житель Эстонии в один миг разбогател на 160 000 евро

Вчера житель Эстонии стал победителем в европейской лотерее Eurojackpot в призовой группе 5+0 и выиграл 161 157,60 евро. Читать далее...

Нововведение эстонского банка: на оставшиеся на счету деньги будут капать проценты

С 1 мая основанный на отечественном капитале Coop Pank предлагает частным клиентам процентную ставку на остаток на расчетном счете в размере 1% в год. Читать далее...

Весна по-эстонски: завтра ожидается похолодание и дождь со снегом