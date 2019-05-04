Сб, 4.05.2019
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В субботу Таллинн посещает до 2100 круизных туристов

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Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде.

ФОТО: NTB SCANPIX/REUTERS

В субботу в таллиннском порту Ванасадам ошвартовались два круизных лайнера, доставившие на день в Эстонию до 2100 зарубежных туристов.

В 6.45 к причалу прибыл 227-метровый круизный лайнер Viking Sea под норвежским флагом, совершающий двухнедельный круиз из Бергена в Стокгольм и вмещающий до 900 пассажиров. Судно прибыло из Гданьска, оно покинет Таллинн в 15 часов и возьмет курс на Петербург.

В 7.44 из Варнемюнде в окрестностях Ростока в Таллинн прибыл круизный лайнер Rotterdam под голландским флагом, на судне длиной 237 метров и стоимостью 400 млн долларов, находится коллекция произведений искусства стоимостью 2 млн долларов. Судно совершает 12-дневный круиз Balti pärlid, который начинается и завершается в Роттердаме. В 17 часов лайнер уйдет в Петербург.

В нынешнем сезоне в Таллинне ожидают 339 посещений круизных судов, которые доставят в общей сложности почти 600 000 интуристов. Сезон откроется 27 апреля, а последнее в этом году круизное судно посетит Эстонию 19 октября.

В прошлом году в Таллинне круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 338 раз, доставившие в столицы рекордное количество интуристов — 635 000 человек.

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