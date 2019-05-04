Сб, 4.05.2019
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ЧМ по хоккею в Таллинне выиграла Румыния, Эстония спаслась от вылета

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Хоккей, борьба за шайбу. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В стартовом поединке заключительного дня чемпионата мира по хоккею (первый дивизион, группа В) в Таллинне сборная Румынии обыграла Нидерланды со счетом 3:1, передает Rus.ERR.

Благодаря победе румыны гарантировали повышение в классе, а вот голландцы следующий сезон проведут во втором дивизионе. Таким образом, сборной Эстонии уже не грозит вылет.

Уже на четвертой минуте румынские хоккеисты вышли вперед, в начале второго периода они удвоили преимущество.

Однако интрига сохранялась до конца, поскольку на 38-й минуте голландцы сократили отставание в счете.

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