ЧМ по хоккею в Таллинне выиграла Румыния, Эстония спаслась от вылета

В стартовом поединке заключительного дня чемпионата мира по хоккею (первый дивизион, группа В) в Таллинне сборная Румынии обыграла Нидерланды со счетом 3:1, передает Rus.ERR.
Благодаря победе румыны гарантировали повышение в классе, а вот голландцы следующий сезон проведут во втором дивизионе. Таким образом, сборной Эстонии уже не грозит вылет.
Уже на четвертой минуте румынские хоккеисты вышли вперед, в начале второго периода они удвоили преимущество.
Однако интрига сохранялась до конца, поскольку на 38-й минуте голландцы сократили отставание в счете.