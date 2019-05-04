Израиль совершил авианалеты на сектор Газа в ответ на запуск палестинцами 90 ракет

В результате этих авианалетов, согласно палестинским данным, погиб двадцатидвухлетний мужчина, еще три человека из числа мирного населения получили ранения. Израильская сторона о потерях не сообщала.

В то же время, по данным местных СМИ, один израильский подросток был ранен по пути к бомбоубежищу, еще двое испытали шок.

Новый виток насилия в секторе Газа

Перед состоявшимися 9 апреля выборами в Кнессет израильское правительство и радикальные вооруженные группировки Палестины при посредничестве Египта договорились о временном прекращении огня.

На протяжении нескольких недель после этого интенсивность противостояния в регионе заметно сократилась. Однако, после того как Израиль во вторник, 30 апреля, ограничил зону рыболовства для судов из сектора Газа, напряжение между сторонами снова начало расти.

В пятницу во время многотысячных протестов на границе с Израилем и в результате израильских авианалетов погибло четверо палестинцев. Еще 50 человек были ранены. С израильской стороны пострадали два солдата, получившие огнестрельные ранения.

Израильская блокада сектора Газа

С марта 2018 года каждую пятницу на границе между Израилем и сектором Газа проходят демонстрации, на которых палестинцы требуют от Израиля прекратить блокаду этой территории. Нередко данные акции оборачиваются вспышками насилия.

По данным агентства AFP, со времени первых демонстраций в секторе Газа на них погибло как минимум 270 палестинцев. За тот же период погибли двое израильских военных.