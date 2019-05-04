Стало известно, когда Эстония сможет публиковать результаты выборов в Европарламент

Результаты выборов в Европейский парламент, которые проходят 26 мая, станут известны только после полуночи, поскольку правила не позволяют ни одному государству-члену публиковать результаты выборов до закрытия последних избирательных участков во всем Европейском союзе, передает Rus.ERR.
"В Италии в воскресенье, 26 мая, избирательные участки будут открыты до 23 часов по средне-европейскому времени, что означает, что мы не сможем опубликовать наши результаты до полуночи", - сказал руководитель госслужбы по организации выборов Прийт Винкель. Поскольку Эстония находится в восточно-европейском часовом поясе, то наше время опережает время в Италии на час.
По его словам, работникам избирательных участков не разрешается предоставлять данные кому-либо еще, кроме госслужбы по организации выборов. "Учитывая, что к тому времени наши избирательные участки будут закрыты уже четыре часа, то можно надеяться, что мы сможем подсчитать голоса и обнародовать их сразу после полуночи", - отметил Винкель.