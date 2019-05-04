Сб, 4.05.2019
"Мы привыкли, что нам нужны патроны, чтобы отстреливаться. Теперь же нам нужно думать о том, чтобы, может быть, копить патроны для управления страной" Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
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  • Стало известно, когда Эстония сможет публиковать результаты выборов в Европарламент

Стало известно, когда Эстония сможет публиковать результаты выборов в Европарламент

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Выборы в Европарламент в Пайде. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

Результаты выборов в Европейский парламент, которые проходят 26 мая, станут известны только после полуночи, поскольку правила не позволяют ни одному государству-члену публиковать результаты выборов до закрытия последних избирательных участков во всем Европейском союзе, передает Rus.ERR.

"В Италии в воскресенье, 26 мая, избирательные участки будут открыты до 23 часов по средне-европейскому времени, что означает, что мы не сможем опубликовать наши результаты до полуночи", - сказал руководитель госслужбы по организации выборов Прийт Винкель. Поскольку Эстония находится в восточно-европейском часовом поясе, то наше время опережает время в Италии на час.

По его словам, работникам избирательных участков не разрешается предоставлять данные кому-либо еще, кроме госслужбы по организации выборов. "Учитывая, что к тому времени наши избирательные участки будут закрыты уже четыре часа, то можно надеяться, что мы сможем подсчитать голоса и обнародовать их сразу после полуночи", - отметил Винкель.

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