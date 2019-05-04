Стало известно, когда Эстония сможет публиковать результаты выборов в Европарламент

"В Италии в воскресенье, 26 мая, избирательные участки будут открыты до 23 часов по средне-европейскому времени, что означает, что мы не сможем опубликовать наши результаты до полуночи", - сказал руководитель госслужбы по организации выборов Прийт Винкель. Поскольку Эстония находится в восточно-европейском часовом поясе, то наше время опережает время в Италии на час.