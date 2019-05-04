В одном из таллиннских районов состоится мероприятие связанного с криминалом мотоклуба

Члены мотоклуба собираются сегодня в Кристийне, Таллинн. Руководитель бюро расследований Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что префектура готова к этому мероприятию.

«На выходных блюстителей порядка можно будет увидеть на бульваре Сыпрузе, в Кристийне, около Rimi, поскольку там находится клуб Bandidos, где проходит их мероприятие. Речь идет о жилом районе и мы будем находится на месте для того, чтобы обеспечить порядок и регулировать движение. Поскольку большая часть гостей приезжает из-за границы, мы объяснили им правила поведения в общественных местах и дали обзор эстонского законодательства», - сказал Тамбет.

По словам Тамбре, в связи с намечающимся мероприятием полицейские пообщались с коллегами из соседних стран и Европолом. «Партнеры дали обзор проходивших ранее мероприятий, которые прошли без инцидентов», - сказал он.

В 2013 году финские и эстонские полицейские обнаружили преступную организацию, которой руководили эстонцы, поставлявшую наркотики из Западной Европы в Финляндию.