Московский топ-флорист: нет цветка сексуальнее гвоздики!

«Россия – уникальная страна, там цветы до сих пор считаются универсальным подарком. В Европе к цветам более утилитарный подход. Там с тортом и цветочками в гости не ходят, а в России это все еще принято», - сказал Горбенко. Эстония много лет входила в состав СССР, поэтому российские традиции, по его наблюдениям, здесь еще сильны.

Мастер-класс Павла Горбенко в Таллинне. ФОТО: Вера Копти.

В Таллинне цветы можно купить во многих местах. Продаются они в супермаркетах – например, розы или тюльпаны в упаковках по десять штук. Есть знаменитый цветочный ряд на Виру, где, кроме поштучной продажи, занимаются и составлением букетов, но делают это, так сказать, в массовом порядке, поэтому все готовые и выставленные на обозрение публики букеты, в основном, похожи один на другой. Есть и цветочные салоны, где работают настоящие мастера, каждый со своим стилем и почерком. Один из таких салонов, Lilleateljee, пригласил Горбенко провести мастер-класс.

Павел Горбенко – человек особенный: он не просто лауреат многочисленных конкурсов и опытный преподаватель флористики, обучающий цветочных дизайнеров по всей России. Горбенко – выпускник факультета журналистики МГУ, работавший на телевидении и в печатных изданиях. В общем, наш человек. Наверное, поэтому его речь афористична, а формулировки точны. Как вам, например, такая фраза: «Роскошным букетом удивить легче, чем роскошным подарком»?

Мастер-класс Павла Горбенко в Таллинне. ФОТО: Вера Копти.

Своих клиентов Горбенко делит на две группы. Первые покупают цветы, потому что так принято или так нужно, в общем, для проформы. Вторые искренне хотят удивить и обрадовать человека, которому букет предназначен. Такие клиенты идут не в ларек за сто одной розой, это банально, а отправляются к профессиональному дизайнеру. «Мы продаем не цветы, а эмоции и настроение», - утверждает флорист.

Мастер-класс Павла Горбенко в Таллинне. ФОТО: Вера Копти.

Многообразия стилей для цветочных композиций и аранжировок не существует, их всего два: богатая роскошь и изысканная простота. «Не каждый мастер способен сделать шикарный букет из недорогих цветов», - говорит Горбенко.

Помните букеты, основанные на плоской вертикальной композиции, когда расположенные один под другим розы или герберы смотрели на вас в упор с большого зеленого листа? Подобные художества были в моде в течение довольно продолжительного времени. Такие букеты Горбенко иронически называет «в последний путь!»

Павел Горбенко. ФОТО: Lilliateljee.

«Заказчик не всегда прав, но я не буду настаивать на своем. Моя задача - сделать так, чтобы он ушел довольным. А если клиенту понравилась моя работа, он обязательно вернется, и через какое-то время до него удастся достучаться», - считает мастер.

Отвечая на вопрос о любимом цветке, Горбенко удивил. Оказалось, что это – гвоздика! «Гвоздика – символ любви и страсти, как и роза, это аристократический цветок, цветок-оберег, который крестоносцы привезли в Европу из Палестины», - уверяет Павел.