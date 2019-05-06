Московский топ-флорист: нет цветка сексуальнее гвоздики!

Таким неожиданным утверждением поделился с порталом Rus.Postimees известный российский флорист и декоратор Павел Горбенко. Наш короткий, но насыщенный информацией разговор состоялся в таллиннском салоне Lilleateljee.
«Россия – уникальная страна, там цветы до сих пор считаются универсальным подарком. В Европе к цветам более утилитарный подход. Там с тортом и цветочками в гости не ходят, а в России это все еще принято», - сказал Горбенко. Эстония много лет входила в состав СССР, поэтому российские традиции, по его наблюдениям, здесь еще сильны.
В Таллинне цветы можно купить во многих местах. Продаются они в супермаркетах – например, розы или тюльпаны в упаковках по десять штук. Есть знаменитый цветочный ряд на Виру, где, кроме поштучной продажи, занимаются и составлением букетов, но делают это, так сказать, в массовом порядке, поэтому все готовые и выставленные на обозрение публики букеты, в основном, похожи один на другой. Есть и цветочные салоны, где работают настоящие мастера, каждый со своим стилем и почерком. Один из таких салонов, Lilleateljee, пригласил Горбенко провести мастер-класс.
Павел Горбенко – человек особенный: он не просто лауреат многочисленных конкурсов и опытный преподаватель флористики, обучающий цветочных дизайнеров по всей России. Горбенко – выпускник факультета журналистики МГУ, работавший на телевидении и в печатных изданиях. В общем, наш человек. Наверное, поэтому его речь афористична, а формулировки точны. Как вам, например, такая фраза: «Роскошным букетом удивить легче, чем роскошным подарком»?
Своих клиентов Горбенко делит на две группы. Первые покупают цветы, потому что так принято или так нужно, в общем, для проформы. Вторые искренне хотят удивить и обрадовать человека, которому букет предназначен. Такие клиенты идут не в ларек за сто одной розой, это банально, а отправляются к профессиональному дизайнеру. «Мы продаем не цветы, а эмоции и настроение», - утверждает флорист.
Многообразия стилей для цветочных композиций и аранжировок не существует, их всего два: богатая роскошь и изысканная простота. «Не каждый мастер способен сделать шикарный букет из недорогих цветов», - говорит Горбенко.
Помните букеты, основанные на плоской вертикальной композиции, когда расположенные один под другим розы или герберы смотрели на вас в упор с большого зеленого листа? Подобные художества были в моде в течение довольно продолжительного времени. Такие букеты Горбенко иронически называет «в последний путь!»
«Заказчик не всегда прав, но я не буду настаивать на своем. Моя задача - сделать так, чтобы он ушел довольным. А если клиенту понравилась моя работа, он обязательно вернется, и через какое-то время до него удастся достучаться», - считает мастер.
Отвечая на вопрос о любимом цветке, Горбенко удивил. Оказалось, что это – гвоздика! «Гвоздика – символ любви и страсти, как и роза, это аристократический цветок, цветок-оберег, который крестоносцы привезли в Европу из Палестины», - уверяет Павел.
А как же песня? Как там было: «Красная гвоздика - спутница тревог, красная гвоздика – наш цветок...» Красная гвоздика – цветок революции, белая – для похорон. Горбенко мгновенно парирует: «А других цветов тогда в продаже не было!»
Недавно, находясь во Франции, флорист узнал, почему в театр, по крайней мере, во французский, нельзя приходить с букетом гвоздик. Этот обычай берет свое начало в XIX веке.Тогда примадоннам вручали букеты роз, а когда актрисе приходилось сойти со сцены, чтобы превратиться в содержанку вельможи и магната, ей дарили гвоздики. «Вот вам совсем не революционная, а сексуальная подоплека этого цветка!» - улыбается Горбенко.
Самое модное направление флористики сегодня - эко-стиль, объясняет Горбенко. «Чем крупнее мегаполис, тем больше люди тянутся к природе, ведь не каждый может найти полчаса на прогулку по парку. Приходится приобщаться к природе с помощью букетов, оформленных в эко-стиле».
«Не только флорист-профессионал, но и любой интересующийся искусством составления букетов человек может принести из парка или леса веток и попытаться создать цветочную композицию из срезанных цветов и трав, укрепив их на каркасе, сплетенном из гибких веток», - уверена таллиннский флорист-декоратор Раиса Иванова из салона Lilleateljee, который стал одним из инициаторов приглашения Павла Горбенко в Таллинн.
«В ваших флористах чувствуется сдержанность. Это – явное влияние северной Европы, так что эко-стиль у вас приживется!» - прогнозирует Павел Горбенко.
Участницы мастер-класса вдохновенно плели каркасы из веток и заполняли их цветами, а Горбенко не просто давал советы, но и переделывал не очень удавшиеся работы, за пару минут добиваясь идеального звучания каждого цветка и буквально каждой травинки.
А автор эти строк была поражена информацией, с которой, вероятно, знакомы все флористы-профессионалы. Оказалось, что тюльпаны растут и после среза. Поэтому в букете они должны располагаться ниже других цветов. Вот так.