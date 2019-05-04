Суровое наказание: жительница Латвии поплатилась за порку своих детей

Курземский районный суд в Кулдиге, Латвия, назначил 180 часов принудительных работ женщине, осужденной за регулярное физическое насилие в отношении двух своих несовершеннолетних детей, в частности, за порку, сообщает агентство LETA.
Как свидетельствует информация из находящегося в публичном доступе постановления суда, женщина в период с 2016 года по 15 февраля 2017 года многократно и систематически, минимум раз в неделю, насильственно относилась к своим малолетним сыновьям - в целях воспитания и наказания она била их ремнем. В момент совершения преступления детям было семь и 12 лет.
В решении суда указано, что осужденная женщина свою вину признала и заключила договоренность с прокуратурой о наказании. Кроме принудительных работ женщине установлен и пробационный надзор сроком на год.