Суровое наказание: жительница Латвии поплатилась за порку своих детей

Как свидетельствует информация из находящегося в публичном доступе постановления суда, женщина в период с 2016 года по 15 февраля 2017 года многократно и систематически, минимум раз в неделю, насильственно относилась к своим малолетним сыновьям - в целях воспитания и наказания она била их ремнем. В момент совершения преступления детям было семь и 12 лет.