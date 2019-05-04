Сб, 4.05.2019
Министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот? Ханно Певкур

В толоках по всей Эстонии поучаствовали десятки тысяч человек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Толока. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

В субботу в толоках Дня полезных дел «Сделаем!» приняли участие не менее 44 000 человек.

Всего состоялась 2051 толока, в которых приняли участие 44 046 человек, то есть 3,3 процента населения страны, сообщили в субботу BNS организаторы.

По сообщению штаба Дня полезных дел, из-за плохой погоды на другие дни отложены толоки в 82 местах.

Больше всего толок состоялось в Хаарьюмаа и Таллинне, где в 465 толоках приняли участие 14 413 человек. По числу участия в мероприятии жителей лидировали толоки на Сааремаа, где в 210 толоках приняли участие 3301 человек, то есть 8,9 процента местного населения

В 2018 году было организовано 2177 толок, в которых приняло участие 53 128 человек, или 4% жителей Эстонии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ