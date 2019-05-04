В толоках по всей Эстонии поучаствовали десятки тысяч человек

Всего состоялась 2051 толока, в которых приняли участие 44 046 человек, то есть 3,3 процента населения страны, сообщили в субботу BNS организаторы.

По сообщению штаба Дня полезных дел, из-за плохой погоды на другие дни отложены толоки в 82 местах.

Больше всего толок состоялось в Хаарьюмаа и Таллинне, где в 465 толоках приняли участие 14 413 человек. По числу участия в мероприятии жителей лидировали толоки на Сааремаа, где в 210 толоках приняли участие 3301 человек, то есть 8,9 процента местного населения