В толоках по всей Эстонии поучаствовали десятки тысяч человек

В субботу в толоках Дня полезных дел «Сделаем!» приняли участие не менее 44 000 человек.
Всего состоялась 2051 толока, в которых приняли участие 44 046 человек, то есть 3,3 процента населения страны, сообщили в субботу BNS организаторы.
По сообщению штаба Дня полезных дел, из-за плохой погоды на другие дни отложены толоки в 82 местах.
Больше всего толок состоялось в Хаарьюмаа и Таллинне, где в 465 толоках приняли участие 14 413 человек. По числу участия в мероприятии жителей лидировали толоки на Сааремаа, где в 210 толоках приняли участие 3301 человек, то есть 8,9 процента местного населения
В 2018 году было организовано 2177 толок, в которых приняло участие 53 128 человек, или 4% жителей Эстонии.