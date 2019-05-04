В Тарту прошел марш в поддержку финансирования ученых

В Тарту в субботу, 4 мая, прошел марш ученых, которые жалуются на недостаток финансирования и утверждают, что именно из-за этого в стране наблюдается отток молодых талантов и состоявшихся ученых. Последние исследования показывают, что один евро, вложенный в науку, приносит 6 евро, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".