Яйца Фаберже, острова и замки: на что тратят деньги российские олигархи?

В России проживает много очень богатых людей. Свои средства они нередко тратят весьма оригинальным способом. Русское издание журнала Forbes обобщило информацию о самых экстравагантных инвестициях, покупках и подарках российских олигархов, пишет Rus.TVNET.
Российский миллиардер, окрещенный стальным магнатом, Владимир Лисин в 2005 году приобрел замок Аберухиль на севере Шотландии. Здание было построено в 17-м веке.
Покупка замка обошлась миллиардеру в примерно 12 млн долларов США.
Как указал сам Лисин, он имеет страсть к охоте, по этой причине он и купил себе роскошное жилье. Миллиардер собирается проводить там охоту и связанные с ней мероприятия.
Российский олигарх и руководитель группы предприятий Renova Виктор Вексельберг купил самую большую в мире коллекцию ювелирных изделий Фаберже. В коллекцию входят почти 200 различных предметов.
Сумма этой сделки опубликована не была, однако в аукционном доме Sotheby's стоимость коллекции Вексельберга оценили в 100-200 млн долларов США.
Принадлежащая миллиардеру коллекция яиц Фаберже размещена в его частном музее в Санкт-Петербурге.
В свою очередь владелец холдинговой компании Finstar Олег Бойко увлекается кинофильмами.
Он вложил несколько миллионов долларов в голливудский триллер "Город Грехов 2", таким образом став самым крупным его инвестором.
В фильме роли сыграли такие известные актеры как Брюс Уиллис, Микки Рурк и Джессика Альба.
Кинокартина вышла в прокат в 2014 году, однако она не окупилась. Кассовые сборы "Города Грехов 2" достигли 39,4 млн долларов, в то время как бюджет фильма составил 65 млн долларов.
Между тем владелец английского футбольного клуба Chelsea Роман Абрамович в 2017 году купил четыре исторических дома в Нью-Йорке, заплатив за них примерно 100 млн долларов. Позже он купленные здания объединил в один дом.
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев своей дочери подарил два острова в Ионическом море. Раньше эти острова принадлежали внучке известного предпринимателя Аристотеля Онассиса Афине Онассис.
Рыболовлев за них заплатил примерно 100 млн долларов.
Как указывает Forbes, многих российских богачей также объединяет страсть к виноделию.
Предприниматель из отрасли энергетики Геннадий Тимченко приобрел территорию с виноградниками площадью 47 гектаров и винодельню. И виноградники, и винодельня расположены на берегу Черного моря.
Совладельцу московского аэропорта "Шереметьево" Александру Пономаренко также принадлежат виноградники и винодельня на берегу Черного моря.
Вином увлекается и владелец предприятия по производству алкогольных напитков S.P.I. Group Юрий Шефлер. В 2015 году он купил испанскую винодельню Senorío de Arínzan за 15 млн евро.
Шефлеру также принадлежит 25,8% долей капитала итальянской винодельни Tenute di Toscana.
Между тем основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков потратил 100 млн евро на строительство яхты.
SeaExplorer-77 станет первой частной яхтой, которая сможет ходить в замерзших водах.
Бизнесмен собирается презентовать яхту в 2020 году. Тиньков планирует использовать судно для проведения экспедиций в трудно доступных местах.