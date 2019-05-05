Александр Кокорин, находясь в СИЗО, стал чемпионом России

В матче 27-го тура чемпионата России по футболу московский "Локомотив" со счетом 0:2 проиграл в Туле "Арсеналу" и лишился шансов защитить титул, передает Newsru.
Мячи в ворота "железнодорожников" забили Зелимхан Бакаев (24') и Лука Джорджиевич (59').
"Мы допустили элементарные ошибки, но "Арсенал" заставил их совершить, - сказал после матча главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. - Тульская команда выиграла больше единоборств, отсюда и победа. Теперь можно только поздравить "Зенит" с чемпионством".
За три тура до окончания первенства "Локомотив" (49) отстает от "Зенита" (58) на девять очков, что означает досрочную победу клуба из Санкт-Петербурга в турнире, который в субботу сыграл вничью в Грозном (1:1) с "Ахматом" (36).
Отметим, что золотую медаль чемпиона страны получит и Александр Кокорин. Нападающий пропустил начало сезона, а после выздоровления провел за "Зенит" пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. С 11 октября 2018 года он находится в СИЗО после двух драк в центре Москвы.
"Зенит" в пятый раз стал чемпионом России. Ранее клуб из Санкт-Петербурга побеждал в сезонах 2007, 2010, 2011/12 и 2014/15.
«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ 2018/19!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г.
Дух чемпионов — #ВКаждомИзНас! pic.twitter.com/sRO1NNyYt1