Фото: гигантский круизный лайнер пришвартовался в Таллинне

Самым крупным по тоннажу в этом сезоне станет круизный лайнер Norwegian Getaway, он посетит Таллинн 14 раз, а самым крупным по вместимости туристов MSC Meraviglia — лайнер, который берет на борт до 5000 пассажиров, летом зайдет в Таллинн 11 раз.

Ходящий под бермудским флагом 18-палубный Regal Princess в воскресенье прибыл к причалу в Таллинне в 7.47 с 3600 туристами на борту. Прибывшее из Петербурга судно покинет Таллинн в 17 часов и возьмет курс на Варнемюнде в окрестностях Ростока, затем пойдет в Осло, Копенгаген и Нюнашамн. Одиннадцатидневный круиз «Скандинавия и Россия» начинается и завершается в Хельсинки, завершение круиза — 13 мая. Снова Regal Princess ждут в Таллинне 16 июня.

В марте этого лайнер Regal Printsess попал и в международные новости, когда примерно в двух километра к северу порта Гран Терк Доминиканской Республики были спасены два американца, на своем самолете стартовавшие с острова Сан-Мартинес и после нескольких часов полета из-за поломки мотора упавшие с самолетом в море. Капитан шедшего в направлении Сан-Мартинес Regal Princess сразу после получения сигнала бедствия изменил курс и спас американцев, дрейфовавших в море на импровизированном плоту.

В 2016 году лайнер Regal Princess спас в Балтийском регионе пожилого человка, на катере которого кончилось горючее.

В воскресенье в 8.17 в Таллинн прибыл также 293-метровый круизный лайнер Queen Victoria под британ хотя и занесенный с 2011 года в бермудский регистр. Судно прибыло из Стокгольма, на его борту до 2000 пассажиров. Судно покинет Таллинн в 17 часов и возьмет курс на Петербург.

В нынешнем сезоне в Таллинне ожидают 339 посещений круизных судов, которые доставят в общей сложности почти 600 000 интуристов. Сезон откроется 27 апреля, а последнее в этом году круизное судно посетит Эстонию 19 октября.