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Придавило кабиной: в трагическом ДТП погиб водитель погрузчика

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Свеча.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Вчера поздно вечером в волости Рапла произошло тяжелое ДТП, в котором погиб попавший под погрузчик 35-летний мужчина.

4 мая в 22.15 случайно проезжающий мимо человек сообщил, что в волости Рапла на 7-м км дороги Липа-Липаметса-Райккюла погрузчик в кювете. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в кювете погрузчик, который, по предварительным данным, двигался со стороны Райккюла в сторону Липаметса и по неизвестной причине вылетел с дороги. Водитель оказался под кабиной погрузчика и скончался на месте.

По словам начальника патрульной смены Ляэнеской префектуры Янно Ююрика, все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе уголовного производства. «Полицейские установили, что водителем погрузчика был 35-летний мужчина, у которого нет водительских прав. Стражи правопорядка побеседовали и с представителем фирмы, которой принадлежит погрузчик, и выяснилось, что погрузчик был взят у фирмы самовольно», - добавил полицейский.

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