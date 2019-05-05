Придавило кабиной: в трагическом ДТП погиб водитель погрузчика

4 мая в 22.15 случайно проезжающий мимо человек сообщил, что в волости Рапла на 7-м км дороги Липа-Липаметса-Райккюла погрузчик в кювете. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в кювете погрузчик, который, по предварительным данным, двигался со стороны Райккюла в сторону Липаметса и по неизвестной причине вылетел с дороги. Водитель оказался под кабиной погрузчика и скончался на месте.