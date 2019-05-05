Рыйвас: чем быстрее закончится этот кошмар, тем лучше для Эстонии

«От международного престижа Эстонии зависит наша безопасность и экономический успех.

На протяжении почти 30 лет камень за камнем Эстония строилась как уникальное во всем мире дигитальное государство. То, что одну маленькую страну с 1,3 миллиона жителей знают во всем мире благодаря истории ИТ-успеха, вовсе не само собой разумеется. За этим стоит постоянная работа сотен, даже тысяч людей.

На прошлой неделе Эстония вновь привлекла внимание большинства важнейших международных изданий, о нас было много написано. Но это были вовсе не хвалебные статьи об э-резидентстве или об умном дигитальном государстве. Это были статьи о примкнувшей к клубу радикалов Эстонии и о членах правительства, которые выступают с расистскими и антиевропейскими заявлениями.

Очень влиятельное издание Politico высказалось очень больно и очень точно: Эстония может послужить наглядным примером того, как престиж государства выбрасывают в помойку. В этой же статье (отреферированной эстонским Delfi) премьер-министр Эстонии описывается как человек, изо всех сил цепляющийся за власть и готовый удержать ее любой ценой.

Встречаясь в рамках предвыборной кампании накануне выборов в Европарламент с сотнями жителей Эстонии по всей стране, могу с очень большой уверенностью сказать, что недовольство происходящим сейчас на Тоомпеа намного больше, чем демонстрируют рейтинги и опросы. Даже те, кто поддержали Центристскую партию, схватились за головы и не сдерживают эмоций, описывая происходящее. Люди возмущены и одновременно опечалены.

Юри Ратас пообещал, что его правительство не перевернет ничего с ног на голову, но ведь оно уже это сделало, меньше чем за неделю. Пошатнулась международная репутация Эстонии, нарушено спокойствие жителей страны. Рассуждения Ратаса о необходимости успокоить общество звучат пусто, а после каждого раза, когда Хельме вновь открывает рот, чтобы отправить очередной плевок, - просто жалко.

Первая неделя нового правительства показала, что риторика EKRE после их прихода во власть стала еще более резкой и - что тоже важно - привлекла к выпадам новых министров международное внимание. У Ратаса есть только одна возможность успокоить общество и начать восстанавливать репутацию Эстонии: показать EKRE на дверь и начать переговоры для создания более соответствующей ожиданиям народа коалиции.

Возможность экстренного торможения есть, разумеется и у партии «Отечество», представителей которой никогда не будут воспринимать в Совете Европы и в Европарламенте всерьез до тех пор, пока они являются добровольным гарантом кричащего и раскалывающего общество радикализма.