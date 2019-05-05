Раймонд Кальюлайд в Нарве: люди ищут альтернативу существующим партиям

Раймонд Кальюлайд встретился с руководством города, а вечером - с горожанами в ДК “Ругодив”. На встречу собрались около 50 человек. Значительную часть встречи Кальюлайд посвятил критике EKRE, а также центристов - своих бывших однопартийцев. По его мнению, союз между двумя политическими силами тайно был создан еще до парламентских выборов.

“Многие заметили любопытный факт - политики EKRE ругали всех, кроме Юри Ратаса”, - сказал Раймонд Кальюлайд.

По его мнению, возвышение радикалов произошло из-за того, что политику в Эстонии последние годы делают люди, которые начинали свою карьеру не как специалисты в какой-то области:

“Какие раньше были лидеры? Мы не всегда были с ними согласны, но они хотели что-то сделать для своей страны. Иногда получалось плохо, иногда хорошо, но они старались. А следующее поколение - политики, которые выросли в партийной системе, был помощниками этих прошлых политиков. Это часто люди, которые не имеют никакого реального опыта в жизни, кроме политической карьеры”.

Раймонд Кальюлайд заверил, что до громкого развода с Центристской партией не планировал участвовать в выборах в Европарламент. Фактически, предвыборная кампания стала для него экспромтом. Собравшиеся на встречу горожане пытались выяснить, что именно предлагает им политик. Так, известная в городе своей гражданской активностью пенсионерка Любовь Щеглова заметила:

“Мы видим ваш эффектный протест, но какую альтернативу вы предлагаете?”

“Вы абсолютно правы, - признал Раймонд Кальюлайд. - Но все это началось три-четыре недели назад. Над альтернативой надо работать. Самое плохое, если через четыре года люди скажут - да, это плохое правительство, но других вариантов всё равно нет”.

Спросили у известного политика и о том, не планирует ли он теперь создавать свою партию.

“Я понимаю, что все эти вопросы о том, что я буду делать дальше, - ответил он. - Есть люди, которые ждут, чтобы я создал новое движение. Есть люди, которые ждут, пока я присоединюсь к кому-нибудь. Пока рано об этом говорить. Европейские выборы были для меня “уже сразу”. Когда это дело будет сделано, я буду видеть свои возможности и буду двигаться дальше. Откуда у меня сейчас поддержка 10% избирателей? Я думаю, многие люди ищут альтернативу самой партийной системе”.

По мнению Раймонда Кальюлайда, само существование партий в том же виде, какими они были сто лет назад, выглядит анахронизмом.