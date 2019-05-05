Небывалая щедрость: в Эстонии госслужащему выплатили премию в 1,86 евро

Данные о зарплате в государственных учреждениях показывают, что рейтинг самых маленьких доплат, премий и прибавок за результативность возглавили Департамент полиции и погранохраны и тюрьмы, передает Postimees со ссылкой на ERR.

Например, работавший в прошлом году один месяц в Департаменте полиции и погранохраны дорожный полицейский с основной зарплатой в 1246,49 евро получил доплату три евро.

Охранник четвертого подразделения Тартуской тюрьмы, который в год зарабатывает 19 037,62 евро, получил в качестве доплаты четыре евро, а другой охранник той же тюрьмы заработал в качестве премии восемь евро.