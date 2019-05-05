В Латвии начнут торговать алкоголем через интернет. Но с условиями

В настоящее время в Латвии запрещено продавать алкогольные напитки в интернете.

Тем не менее, как указывает министерство, в Латвии все же есть сайты, которые предлагают алкогольные напитки в обход запрета и нечестно пользуются конкурентными преимуществами.

Также Минэкономики отмечает, что в Европейском союзе разрешено покупать алкогольные напитки в интернете и жители Латвии пользуются возможностью приобрести их в других странах, в результате чего госбюджет недополучает акцизный налог и налог на добавленную стоимость.

Для решения этих проблем Минэкономики считает необходимым отменить запрет на продажу спиртных напитков через интернет физическим лицам и предусмотреть порядок доставки приобретенных алкогольных напитков.

Законопроект предусматривает торговлю алкогольными напитками через интернет-магазины или приложения с соблюдением целого ряда условий - для торговли алкоголем в интернете необходимо получить лицензию Службы государственных доходов, при покупках будет разрешено использовать только безналичные расчеты, торговые предприятия должны будут проверять идентичность и возраст покупателя, соблюдать запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним, а также запрет продавать алкоголь с 22.00 до 8.00.

Законопроект предусматривает, что приобретенные через интернет алкогольные напитки можно будет получить и по месту розничной торговли, и доставкой по адресу покупателя.

Минэкономики считает, что данные изменения значительно повысят конкурентоспособность алкогольной отрасли как на внутреннем, так и внешнем рынке. Больше всего выиграют небольшие производители алкогольных напитков, продукция которых часто не представлена в магазинах розничной торговли.