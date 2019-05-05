Вс, 5.05.2019
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  • Фото и видео: спасателям пришлось сделать дыру в крыше полыхающего здания

Фото и видео: спасателям пришлось сделать дыру в крыше полыхающего здания
Движение перекрыто!

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Сегодня в половину первого дня спасатели получили сообщение, что в Тарту на улице Куперьянова валит дым из деревянного здания. Речь идет о бывшем главном здании Тартуского художественного училища, которое уже более десяти лет пустует, пишет Tartu Postimees.

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал в час дня, что на данный момент спасатели занимаются локализацией огня и предотвращают распространение пламени на соседние здания. «Людей в здании не было», - добавил пресс-секретарь.

Поскольку входы в здании были заколочены, спасатели не смогли с легкостью попасть к очагу возгорания. Спасателям пришлось сделать дыру в крыше.

Пока работают спасатели, движение на улице Куперьянова перекрыто.

На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания. Это здание уже страдало от огня в 2007 году.

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