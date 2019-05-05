Фото и видео: спасателям пришлось сделать дыру в крыше полыхающего здания

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал в час дня, что на данный момент спасатели занимаются локализацией огня и предотвращают распространение пламени на соседние здания. «Людей в здании не было», - добавил пресс-секретарь.

Поскольку входы в здании были заколочены, спасатели не смогли с легкостью попасть к очагу возгорания. Спасателям пришлось сделать дыру в крыше.

Пока работают спасатели, движение на улице Куперьянова перекрыто.