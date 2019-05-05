Фото и видео: спасателям пришлось сделать дыру в крыше полыхающего здания
Сегодня в половину первого дня спасатели получили сообщение, что в Тарту на улице Куперьянова валит дым из деревянного здания. Речь идет о бывшем главном здании Тартуского художественного училища, которое уже более десяти лет пустует, пишет Tartu Postimees.
Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал в час дня, что на данный момент спасатели занимаются локализацией огня и предотвращают распространение пламени на соседние здания. «Людей в здании не было», - добавил пресс-секретарь.
Поскольку входы в здании были заколочены, спасатели не смогли с легкостью попасть к очагу возгорания. Спасателям пришлось сделать дыру в крыше.
Пока работают спасатели, движение на улице Куперьянова перекрыто.
На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания. Это здание уже страдало от огня в 2007 году.