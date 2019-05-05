Вот так находка: участникам толоки пришлось обратиться в полицию

Вчера по всей Эстонии проходила акция «Сделаем!», в рамках которой не менее 44 000 человек вышли на глобальную уборку. Порой участников толок ждали необычные находки.
В Пярну в районе улиц Лубья, Вастла и Нийне неимоверное количество мусора. Участники толоки работали там четыре с половиной часа. Одна из них - Эвелин Кару рассказала, что всего было собрано 500 кг стеклотары, более 1300 кг отходов и почти 800 кг шин, пишет Pärnu Postimees.
Все это собрали 11 взрослых и шестеро детей. «Периодически товарищество Лубья, 64, организовывало для участников толоки суп и блинчики для детей, чтобы работа шла быстрее», - рассказала она.
Самая скандальная находка - полный мусорный мешок самогона. «Мы сообщили в полицию, патруль приехал достаточно быстро», - рассказала Кару. Кроме того, участники толоки указали полицейским на то, что этот район нуждается в большем внимании: сюда везут всевозможный мусор. Угол улицы Вастла заполнен этернитом и огромным количеством пенопласта.