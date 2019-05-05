Амбициозная задача: в Эстонию хотят привлечь сотни новых телеканалов

«Брекзит коснется почти 1200 британских телеканалов, которые должны будут приобрести лицензию, подходящую рынку ЕС. Преимущество Эстонии - меньше бюрократии, хорошая дигитальная среда и выгодные цены на лицензии. Все эти обстоятельства делают Эстонию привлекательной сферой действий», - сказал менеджер по развитию медиауслуг Levira Мартти Кинкар.

На прошедшем год назад мероприятии пытались выяснить, есть ли интерес к Эстонии, поскольку сотрудничество телекомпаниям предлагали также Ирландия, Голландия и Люксембург. В интересах проекта Levira в течение года работала с правительством Эстонии, цель - предоставление Эстонией лицензионных договоров международным предприятиям.

По словам председателя правления Levira Тийта Таммисте, успех проекта - не только в интересах Levira, это могло бы способствовать развитию всей эстонской экономики. «Успешное сотрудничество на высшем уровне помогло бы создать новые рабочие места и расширить возможности эстонского сектора кино- и медиаиндустрии», - пояснил Таммисте.