Вс, 5.05.2019
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Амбициозная задача: в Эстонию хотят привлечь сотни новых телеканалов

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Руководитель Levira Тийт Таммисте.

ФОТО: Andres Haabu

Эстонское предприятие по трансляции радио- и телепередач Levira представит английским телеканалам высокотехнологичные решения и возможность решения проблем, которые могут возникнуть на медиаландшафте после Брекзита, передает Majandus.

«Брекзит коснется почти 1200 британских телеканалов, которые должны будут приобрести лицензию, подходящую рынку ЕС. Преимущество Эстонии - меньше бюрократии, хорошая дигитальная среда и выгодные цены на лицензии. Все эти обстоятельства делают Эстонию привлекательной сферой действий», - сказал менеджер по развитию медиауслуг Levira Мартти Кинкар.

На прошедшем год назад мероприятии пытались выяснить, есть ли интерес к Эстонии, поскольку сотрудничество телекомпаниям предлагали также Ирландия, Голландия и Люксембург. В интересах проекта Levira в течение года работала с правительством Эстонии, цель - предоставление Эстонией лицензионных договоров международным предприятиям.

По словам председателя правления Levira Тийта Таммисте, успех проекта - не только в интересах Levira, это могло бы способствовать развитию всей эстонской экономики. «Успешное сотрудничество на высшем уровне помогло бы создать новые рабочие места и расширить возможности эстонского сектора кино- и медиаиндустрии», - пояснил Таммисте.

Выход Великобритании из ЕС повлияет на лицензии британских предприятий, которые транслируют местные телеканалы в страны ЕС с британской лицензией Ofcom. Ofcom - в данный момент главное предприятие, выдающее телелицензии ЕС, и, по оценке аналитиков, в случае Брекзита более 1000 телеканалов должны будут приобрести новую лицензию ЕС.

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