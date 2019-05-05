Картина дня: смертельное ДТП, изнасилование на пароме Tallink и необычная находка участников толоки

Придавило кабиной: в трагическом ДТП погиб водитель погрузчика

Вчера поздно вечером в волости Рапла произошло тяжелое ДТП, в котором погиб попавший под погрузчик 35-летний мужчина. Читать далее...

На пароме Tallink изнасиловали 25-летнюю женщину

В ночь на субботу на пароме Tallink Silja произошло изнасилование. Подозреваемый сошел в Финляндии, жертвой стала 25-летняя женщина. Читать далее...

Рыйвас: чем быстрее закончится этот кошмар, тем лучше для Эстонии

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас на своей странице в Facebook дал оценку первой неделе работы нового правительства. Читать далее...

Вот так находка: участникам толоки пришлось обратиться в полицию

Вчера по всей Эстонии проходила акция «Сделаем!», в рамках которой не менее 44 000 человек вышли на глобальную уборку. Порой участников толок ждали необычные находки. Читать далее...

Фото: полицейские и кайтселитчики оцепили участок дороги и проверяли автомобили

В субботу на участке между Лилли и Мыйзакюла автолюбители могли заметить дорожные барьеры, а также совместно работающих полицейских и кайтселитчиков. Читать далее...

Фото: гигантский круизный лайнер пришвартовался в Таллинне

В воскресенье Таллинн посещает самое длинное круизное судно этого сезона - 330-метровый круизный лайнер Regal Princess, который, как ожидается, в этом сезоне ошвартуется в таллиннском порту Ванасадам 13 раз. Читать далее...

Небывалая щедрость: в Эстонии госслужащему выплатили премию в 1,86 евро

Если в последнее время говорят о чиновниках высокого ранга, которые получили премии в десятки тысяч евро, есть и те госслужащие, которым выплатили в качестве доплаты всего 1 евро и 86 центов. Читать далее...

Видео: жительница Эстонии отправилась в магазин и наткнулась на медведя

В воскресенье утром Лийси Павельтс поехала в Ярва-Яани в магазин. Она и подумать не могла, что по пути дважды встретит медведя. Читать далее...

"Что здесь делают русские? Опять русские!": по центру Вашингтона прошел "Бессмертный полк"