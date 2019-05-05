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Гроссмейстер Карлсен признался, что всех своих соперников считает идиотами

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Магнус Карлсен.

ФОТО: Manjunath Kiran/AFP

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, занимающий первое место в рейтинге Международной шахматной федерации, рассказал об одном из своих методов психологической подготовки к партиям, передает Newsru.com.

"Сейчас я играю с большой уверенностью. Перед каждой партией настраиваю мыслительный процесс таким образом, чтобы убедить себя в том, что все мои соперники - идиоты, пока не доказано обратное. Я понимаю, что это звучит очень высокомерно, но мне так проще. Думаю, что это правильный подход.

Я всегда выкладывался наилучшим образом в тех случаях, когда недооценивал своих оппонентов. Это лучше, чем переоценивать их силы. Поэтому во время игры я не верю, что мой противник мог приготовить для меня ловушку. Подобный подход является для меня оптимальным", - приводит слова Карлсена Chess24.

Магнус Карлсен - первый в истории шахмат абсолютный чемпион мира в трех категориях: с 2013 года по классическим шахматам, с 2014 по 2016 год - по рапиду и в 2014-2015, 2017-2018 годах - по блицу.

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