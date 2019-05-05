Гроссмейстер Карлсен признался, что всех своих соперников считает идиотами

"Сейчас я играю с большой уверенностью. Перед каждой партией настраиваю мыслительный процесс таким образом, чтобы убедить себя в том, что все мои соперники - идиоты, пока не доказано обратное. Я понимаю, что это звучит очень высокомерно, но мне так проще. Думаю, что это правильный подход.

Я всегда выкладывался наилучшим образом в тех случаях, когда недооценивал своих оппонентов. Это лучше, чем переоценивать их силы. Поэтому во время игры я не верю, что мой противник мог приготовить для меня ловушку. Подобный подход является для меня оптимальным", - приводит слова Карлсена Chess24.