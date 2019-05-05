Кот. Иллюстративное фото. ФОТО: Meelis Meilbaum

Животных, которых используют для шпионажа, больше, чем вы думаете.

Чего только стоил недавний переполох в норвежских СМИ: они сообщили, что рыбаки неподалеку от острова Ингойя на севере страны заметили рядом со своей лодкой кита-белуху, к которому ремнями была прикреплена видеокамера. На пряжке ремня было написано латиницей Equipment St. Petersburg (англ. "Снаряжение Санкт-Петербург").

Российские власти и военные не комментировали инцидент. Замруководителя научной программы "Белуха - белый кит" Дмитрий Глазов заявил российским СМИ, что военные могут работать с китами-белухами, но данных об их использовании для разведки нет.

Профессор университета в Тромсё Аудун Рикардсен рассказал, что связывался с российскими учеными, и те сказали, что ничего об этом не знают. Он предположил, что кит с камерой может быть связан с российским военно-морским флотом, база которого расположена неподалеку в Мурманске.

По его словам, кит вел себя, как ручной, просил угощение и приплыл к людям, потому что ему была нужна помощь.

Но китообразные - далеко не единственные животные, попадающие в поле интересов разведки.

Операция "Акустическая киска"

Если мы что-то и знаем о кошках, так это то, что они делают всё, что захотят и когда захотят.

По расхожему мнению, они одновременно непостижимы и непредсказуемы, поэтому, возможно, ЦРУ и посчитало, что пушистые звери отлично подойдут для "работы в поле".

В 1960-х годах, по разным оценкам, было потрачено около 14 млн долларов (10,7 млн фунтов) на проект имплантации "жучка" в тело кошки. План заключался в том, чтобы животные бродили вокруг советских дипмиссий, собирая информацию.

Но все закончилось - и весьма печально - очень быстро. Кошку-шпиона в первый же день "работы" сбила машина возле советского посольства в Вашингтоне.

Детонирующие мыши

Они безмолвны, действуют под покровом темноты и часто живут в скрытых уголках пещер. Безупречные качества для любого шпиона.

Во время Второй мировой войны один американский стоматолог предложил установить крошечные зажигательные приспособления на летучих мышей.

План состоял в том, чтобы сбросить миллион рукокрылых на японские города, где они нашли бы привычные укромные уголки в углублениях зданий, а затем взорвались бы, вызвав настоящую огненную бурю.

Известно, что прошли испытания, в ходе которых случайно спалили ангар. Но идея так и не претворилась в жизнь.

Настоящий жучок

Когда учёные задумались о том, можно ли использовать насекомых в качестве скрытой камеры, они решили использовать мух.

Ещё в 2008 году журнал New Scientist сообщил, что управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США пыталось разработать насекомых-киборгов, которых можно было бы контролировались с помощью проводов, вживлённых в нервные узлы.

Перспективы выглядели ошеломительно: появлялась возможность "влететь" в логово врага.

Подобные проекты с переменным успехом уже были опробованы на акулах, крысах и голубях.

Но в последние годы с развитием технологий основное внимание уделяется созданию крошечных подслушивающих устройств, которые выглядят как настоящие жучки.

Без вины виноватые

Использовать животных для шпионажа стали ещё в Первую мировую войну - тогда разведчиками были голуби.

Но что случится, если пернатые или пушистые Джеймсы Бонды окажутся на "территории противника" в мирное время?

В 2007 году иранская армия арестовала группу из 14 "шпионских белок", найденных возле завода по обогащению урана. Чем именно занимались грызуны, так и осталось тайной.

Птицы тоже заставляли беспокоиться спецслужбы.

В 2013 году египетские разведчики задержали аиста. Почему же? Всё дело в подозрительной упаковке в его клюве. На птице также обнаружили бирку, которая сильно встревожила сотрудников разведки.

Однако всё обошлось: метка просто использовалась французскими учеными для отслеживания движений пернатого.

Боевые дельфины

В годы холодной войны военно-морской флот США разработал программу обучения дельфинов и морских львов.

Так, в Сан-Диего бутылконосых дельфинов и калифорнийских морских львов тренируют искать морские мины и выполнять другие боевые задачи.

В ВМС США заявляли, что никогда не учили морских млекопитающих причинять вред людям или доставлять снаряды для уничтожения вражеских судов.

Известно, что в военных целях дельфинов используют в России и Израиле.

Любимая обезьяна футбольных фанатов

От обвинений в шпионаже не так просто отвертеться, но, по крайней мере, аист и белки остались в живых. В отличие от бедной обезьяны, по несчастью оказавшейся в Хартлпуле на северо-востоке Англии.

Как гласит легенда, во время наполеоновских войн французский корабль потерпел крушение у побережья графства Дарем.

Хартлпульцы никогда раньше не видели обезьян, да и с французским у них было туговато.

Ошибочно приняв издаваемые обезьяной звуки за язык врага, они обвинили примата в шпионаже на наполеоновскую Францию и повесили несчастное животное.