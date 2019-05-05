С понедельника поезда Elron на двух линиях заменят автобусами

С понедельника, 6 мая, начнут действовать изменения в расписании движения поездов в направлении Палдиски и Клоогаранд. Начнутся ремонтные работы вокзала Клоога, в связи с чем на отрезках Кейла-Палдиски и Кейла-Клоогаранд будет необходимо использовать автобусы.
«Аналогично последним годам, в этом году пассажирам также придется учитывать проводящиеся на железной дороге ремонтные работы, которые в свою очередь приведут к некоторым ограничениям железнодорожного движения», – сказал Ронни Конго, руководитель по продажам и развитию Elron. Начиная с понедельника, в течение трех недель мы будем обслуживать наших клиентов между Кейла и Палдиски, а также между Кейла и Клоогаранд с помощью автобусов. Безусловно, поездка на автобусе является не столь удобной, и в автобус нельзя будет брать велосипед. Мы благодарны всем пассажирам за их терпение, и надеемся, что за это в будущем мы сможем получить более качественную инфраструктуру, чтобы предлагать своим клиентам еще лучшую услугу».
«В случае части рейсов я прошу обратить внимание на то, что в Палдиски будут ездить два автобуса – один будет останавливаться на всех промежуточных остановках, а второй будет ехать напрямую в Палдиски. Таким образом мы сможем обеспечить для жителей Палдиски более короткое время поездки. Просим проявлять терпение и следить за информационными табличками на автобусах, чтобы выбрать правильный автобус. В направлении Рийзипере изменений не будет, и туда по-прежнему можно будет добраться напрямую на поезде без пересадок», – уточнил руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.
Места остановки заменяющих автобусов обозначаются цветными щитами Elron. Места расположения остановок и информацию об изменениях в расписаниях можно будет найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.
Eesti Liinirongid AS является действующим под торговой маркой Elron принадлежащим государству предприятием, которое предлагает услугу по быстрому, удобному, безопасному и безвредному для окружающей среды общественному транспорту на электрических и дизельных поездах на всех железнодорожных линиях Эстонии. В 2018 году на поездах Elron было выполнено 7,6 миллиона поездок.