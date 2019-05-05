Житель Эстонии нашел ценный клад

Археолог и хранитель нумизматической коллекции Таллиннского университета Маури Киудсоо сообщил BNS, что в прошлом году археолог-любитель принес в Департамент защиты памятников старины пять металлических слитков. Мужчина нашел их несколько лет назад, но тогда не понял, с чем имеет дело. Слитки были обнаружены неподалеку от побережья в Ляэне-Вирумаа в Педассааре. По словам Киудсоо, находка состоит из пяти бронзовых слитков с плоско-выпуклым сечением. Вес слитков колеблется в диапазоне от 63 до 165 граммов, самый легкий из них, очевидно, был распилен пополам. Вместе слитки весят около полукилограмма. Позже в Ляэне-Вирумаа нашли еще один аналогичный клад.

По словам Киудсоо, это очень важная находка. «Это первый найденный в Эстонии бронзовый клад», - сказал он. Например, со времен викингов до сих пор был найден только один маленький бронзовый слиток, который можно точно датировать. Слиток эпохи викингов обнаружили при раскопках городища Рыуге в середине прошлого века. Киудсоо заметил, что единичные бронзовые слитки попадались и раньше, но обычно их очень сложно датировать.

По предварительной оценке, найденные в Ляэне-Вирумаа слитки можно датировать 10-12 веком. Однако точный период будет установлен только в ходе дальнейшего изучения. По словам Киудсоо, в Латвии были найдены четыре бронзовых клада, в которых в общей сложности было 100 слитков. Они тоже восходят к 10-12 веку.