Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка

Знаток отметил, что при мариновании нужно забыть о кетчупе, уксусе и майонезе и внимательно следить за степенью прожарки, чтобы мясо не превратилось в несъедобную подошву. При этом некачественное мясо, по его словам, невозможно исправить никаким маринадом, а вот хорошее - можно испортить. Специи и добавки должны обогащать вкус продукта, а не скрывать изъяны.

В качестве приправ Жак рекомендует кориандр, красный перец или набор трав, однако отмечает, что у каждого свой рецепт приготовления этого блюда. Во Франции в маринад часто добавляют лимон, всевозможные травы и соусы или держат мясо в красном вине.

Не так давно главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян объяснил, каким образом нужно готовить шашлык, чтобы он не нанес вред здоровью. Он советует отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, таким как баранина. Однако если шашлык планируется готовить из свинины, следует предварительно срезать жир.