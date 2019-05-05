Вс, 5.05.2019
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Свободная партия собирается изменить свой устав

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Свободная партия.

ФОТО: Эльмо Рийг/Sakala

Провалившая парламентские выборы Свободная партия 9 июня проведет общее собрание, одной из важных тем которого станет внесение поправок в устав, передает Rus.ERR.

"Многие из наших программных позиций не представлены или недостаточно представлены в программах других партий и в коалиционном соглашении нового правительства. Это касается, например, региональной политики. Эстонское государство слишком сосредоточено на предоставлении услуг и должно стать более ориентированным на граждан. А чтобы наша партия могла реализовать свои идеи, мы также должны провести внутренние изменения", - сказал члена правления Свободной партии Мярт Ляэнеметса.

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