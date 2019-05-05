Свободная партия собирается изменить свой устав

"Многие из наших программных позиций не представлены или недостаточно представлены в программах других партий и в коалиционном соглашении нового правительства. Это касается, например, региональной политики. Эстонское государство слишком сосредоточено на предоставлении услуг и должно стать более ориентированным на граждан. А чтобы наша партия могла реализовать свои идеи, мы также должны провести внутренние изменения", - сказал члена правления Свободной партии Мярт Ляэнеметса.