Видео: в московском аэропорту загорелся пассажирский самолет, 13 погибших

На борту лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа. ТАСС со ссылкой на СК сообщает о гибели 13 человек.

Возгорание на борту заметил один из пассажиров. Он сообщил о нем экипажу, который в свою очередь принял решение вернуться в "Шереметьево". Согласно одной из версий, о которой агентству ТАСС сообщил информированный источник, причиной возникновения пожара было попадание в самолет молнии. По другой версии, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования.