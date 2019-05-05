Видео: в московском аэропорту загорелся пассажирский самолет, 13 погибших
Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Мурманск, совершил в воскресенье, 5 мая, жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Как сообщает агентство "Интерфакс", самолет вынужден был вскоре после вылета запросить аварийную посадку из-за пожара двигателя, передает Deutsche Welle. По разным данным, погибли от одного до 11 человек. ТАСС со ссылкой на СК сообщает о гибели 13 человек.
После приземления огонь полностью охватил самолет.
Сообщается, что совершить посадку экипажу удалось лишь со второго раза.
На борту лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа. ТАСС со ссылкой на СК сообщает о гибели 13 человек.
Возгорание на борту заметил один из пассажиров. Он сообщил о нем экипажу, который в свою очередь принял решение вернуться в "Шереметьево". Согласно одной из версий, о которой агентству ТАСС сообщил информированный источник, причиной возникновения пожара было попадание в самолет молнии. По другой версии, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования.
По последним данным, пожар удалось полностью ликвидировать. Все 78 человек, находившихся на борту, эвакуированы.
"Интерфакс" сообщил, что в "Шереметьево" погасили огонь.
Источник РИА Новости сообщил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание электропроводки. ТАСС сообщает о молнии.
BREAKING It's reported five people have been injured during an Aeroflot Sukhoi Superjet emergency landing in Moscow. Video shows the aircraft on fire as it lands at Sheremetyevo International Airport. pic.twitter.com/6zGmTVquxc— Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 5, 2019