Вс, 5.05.2019
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Видео: в московском аэропорту загорелся пассажирский самолет, 13 погибших
Смотрите, как проходила эвакуация

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Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Мурманск, совершил в воскресенье, 5 мая, жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Как сообщает агентство "Интерфакс", самолет вынужден был вскоре после вылета запросить аварийную посадку из-за пожара двигателя, передает Deutsche Welle. По разным данным, погибли от одного до 11 человек. ТАСС со ссылкой на СК сообщает о гибели 13 человек.

После приземления огонь полностью охватил самолет.

Сообщается, что совершить посадку экипажу удалось лишь со второго раза.

На борту лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа. ТАСС со ссылкой на СК сообщает о гибели 13 человек.

Возгорание на борту заметил один из пассажиров. Он сообщил о нем экипажу, который в свою очередь принял решение вернуться в "Шереметьево". Согласно одной из версий, о которой агентству ТАСС сообщил информированный источник, причиной возникновения пожара было попадание в самолет молнии. По другой версии, возгорание произошло из-за  неисправности электрооборудования.

По последним данным, пожар удалось полностью ликвидировать. Все 78 человек, находившихся на борту, эвакуированы.

"Интерфакс" сообщил, что в "Шереметьево" погасили огонь.

Источник РИА Новости сообщил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание электропроводки. ТАСС сообщает о молнии.

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