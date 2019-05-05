Видео: в московском аэропорту загорелся пассажирский самолет, более 40 погибших

"Погибли 41 человек", - сообщила журналистам представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. Ее слова приводит "Интерфакс". Ранее она сообщила, что следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета.

По данным СК, при пожаре выжили 37 человек (33 пассажира и четыре члена экипажа). "За помощью после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево обратились 19 человек", - сообщил РИА "Новости" глава министерства здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Основная версия возгорания на борту самолета "Сухой Суперджет 100" в столичном аэропорту Шереметьево - попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах. "Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - сказал источник.

По его словам, после вылета из Москвы в Мурманск один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла, о чем доложил экипажу, который принял решение вернуться в Шереметьево.

"Экипаж не стал вырабатывать топливо. Самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шасси разрушилась. Ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", - рассказал источник "Интерфакса".

Источники, сославшись на слова очевидцев, также допустили, что причиной гибели людей в хвостовой части самолетов, стала попытка некоторых пассажиров достать с багажных полок ручную кладь.

В Мурманске "Сухой Суперджет" c бортовым номером RA-89098 рейса SU-1492 должен был приземлиться в 20:35. Власти Мурманской области направили психологов в аэропорт регионального центра для оказания помощи родственникам пассажиров.

Аэропорт "Домодедово" задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов с учетом инцидента в Шереметьеве.

Пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета, сообщили в экстренных службах.

Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, новый, был произведен в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли. "Самолет компании "Аэрофлот" имел серийный номер 95135 и серийный номер RA-89098", - сказал источник. Он выпущен и изготовлен в 2018 году", - сказал источник.

Представители Ространснадзора выехали в московский аэропорт Шереметьево для изучения ситуации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту возгорания самолета. Также на место происшествия выехали следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

BREAKING It's reported five people have been injured during an Aeroflot Sukhoi Superjet emergency landing in Moscow. Video shows the aircraft on fire as it lands at Sheremetyevo International Airport. pic.twitter.com/6zGmTVquxc — Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 5, 2019