Пн, 6.05.2019
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  • Видео: в московском аэропорту загорелся пассажирский самолет, более 40 погибших

Видео: в московском аэропорту загорелся пассажирский самолет, более 40 погибших
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100 ("Сухой Суперджет 100"), следовавший в Мурманск, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. После посадки лайнер загорелся, пишет Newsru.com. Изначально сообщалось о 13 погибших, но через несколько часов после жесткой посадки стало известно, что трагедия унесла жизни 41 человека. Всего на борту самолета находилось 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа.

"Погибли 41 человек", - сообщила журналистам представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. Ее слова приводит "Интерфакс". Ранее она сообщила, что следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета.

По данным СК, при пожаре выжили 37 человек (33 пассажира и четыре члена экипажа). "За помощью после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево обратились 19 человек", - сообщил РИА "Новости" глава министерства здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Основная версия возгорания на борту самолета "Сухой Суперджет 100" в столичном аэропорту Шереметьево - попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах. "Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - сказал источник.

По его словам, после вылета из Москвы в Мурманск один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла, о чем доложил экипажу, который принял решение вернуться в Шереметьево.

"Экипаж не стал вырабатывать топливо. Самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шасси разрушилась. Ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", - рассказал источник "Интерфакса".

Источники, сославшись на слова очевидцев, также допустили, что причиной гибели людей в хвостовой части самолетов, стала попытка некоторых пассажиров достать с багажных полок ручную кладь.

В Мурманске "Сухой Суперджет" c бортовым номером RA-89098 рейса SU-1492 должен был приземлиться в 20:35. Власти Мурманской области направили психологов в аэропорт регионального центра для оказания помощи родственникам пассажиров.

Аэропорт "Домодедово" задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов с учетом инцидента в Шереметьеве.

Пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета, сообщили в экстренных службах.

Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, новый, был произведен в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли. "Самолет компании "Аэрофлот" имел серийный номер 95135 и серийный номер RA-89098", - сказал источник. Он выпущен и изготовлен в 2018 году", - сказал источник.

Представители Ространснадзора выехали в московский аэропорт Шереметьево для изучения ситуации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту возгорания самолета. Также на место происшествия выехали следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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