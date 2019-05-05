Видео: в московском аэропорту загорелся пассажирский самолет, десять человек погибли
Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при попытке совершить аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". По предварительным данным, причиной аварии стало возгорание двигателя самолета, передает Deutsche Welle. СМИ сообщают о 10 погибших и 10 пострадавших.
После аварийной посадки огонь полностью охватил самолет.
"Интерфакс" сообщил, что в "Шереметьево" погасили огонь.
Источник РИА Новости сообщил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание электропроводки. ТАСС сообщает о молнии.
Ужас какой ( Момент посадки горящего самолета… https://t.co/WgvwyRKUiR pic.twitter.com/IBTdkGXwrJ— Илья Варламов (@varlamov) May 5, 2019