Вс, 5.05.2019
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  • Видео: в московском аэропорту загорелся пассажирский самолет, десять человек погибли

Видео: в московском аэропорту загорелся пассажирский самолет, десять человек погибли
Названы возможные причины

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ФОТО: Screenshot

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при попытке совершить аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". По предварительным данным, причиной аварии стало возгорание двигателя самолета, передает Deutsche Welle. СМИ сообщают о 10 погибших и 10 пострадавших.

После аварийной посадки огонь полностью охватил самолет.

"Интерфакс" сообщил, что в "Шереметьево" погасили огонь.

Источник РИА Новости сообщил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание электропроводки. ТАСС сообщает о молнии.

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