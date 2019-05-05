Видео: в московском аэропорту загорелся пассажирский самолет, десять человек погибли

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при попытке совершить аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". По предварительным данным, причиной аварии стало возгорание двигателя самолета, передает Deutsche Welle. СМИ сообщают о 10 погибших и 10 пострадавших.