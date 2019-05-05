Верховный суд Испании вернул дело Пучдемона в суд Мадрида

При этом Верховный суд подтвердил наличие у Пучдемона, Комина и Понсати базового "права быть избранными".

В конце апреля Центральная избирательная комиссия Испании наложила запрет на участие Пучдемона, а также двух бывших членов его кабинета в правительстве Каталонии в выборах в Европарламент 26 мая 2019 года. Данное решение ЦИК обосновал тем фактом, что политики не могут являться кандидатами на выборах, пока они находятся в списках избирателей, сообщает каталонское интернет-издание CatalanNews.

Лидер движения за независимость Каталонии должен был возглавить избирательный список своей партии "Вместе за Каталонию".

Однако представители движения "Цитадель Каталонии" и Народной партии, выступающих за то, чтобы Каталония оставалась в составе испанского государства, подали в ЦИК апелляцию на выдвижение скрывающихся от испанского правосудия Пучдемона и его соратников, назвав их "государственными беженцами".