Верховный суд Испании вернул дело Пучдемона в суд Мадрида

Верховный суд Испании заявил в воскресенье, 5 мая, что вопрос о возможности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников Тони Комина и Клары Понсати принять участие в выборах Европарламента не находится в его компетенции, и вернул дело на рассмотрение административному суду Мадрида с указанием принять решение "немедленно", передает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство EFE.
При этом Верховный суд подтвердил наличие у Пучдемона, Комина и Понсати базового "права быть избранными".
В конце апреля Центральная избирательная комиссия Испании наложила запрет на участие Пучдемона, а также двух бывших членов его кабинета в правительстве Каталонии в выборах в Европарламент 26 мая 2019 года. Данное решение ЦИК обосновал тем фактом, что политики не могут являться кандидатами на выборах, пока они находятся в списках избирателей, сообщает каталонское интернет-издание CatalanNews.
Лидер движения за независимость Каталонии должен был возглавить избирательный список своей партии "Вместе за Каталонию".
Однако представители движения "Цитадель Каталонии" и Народной партии, выступающих за то, чтобы Каталония оставалась в составе испанского государства, подали в ЦИК апелляцию на выдвижение скрывающихся от испанского правосудия Пучдемона и его соратников, назвав их "государственными беженцами".
В ответ на это Пучдемон, Комин и Понсати назвали ситуацию "вопиющим нарушением права человека на выдвижение на выборах". 3 мая партия "Вместе за Каталонию" подала на апелляцию в Верховный суд Испании.