Вс, 5.05.2019
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  • Фото: в Пярнумаа реактивный самолет нарушил правила и встревожил пользователей соцсетей

Фото: в Пярнумаа реактивный самолет нарушил правила и встревожил пользователей соцсетей

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Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Сегодня вечером были опубликованы фотография и видео того, как реактивный самолет в волости Пайкузе летел слишком низко, передает Postimees.

Военно-воздушные силы Эстонии подтверждают, что учебный реактивный самолет L-39 летел в Пярнумаа ниже разрешенного. Самолет выполнял задание в рамках учений Kevadtorm, и пилот ошибся с установлением высоты.

Опубликованная в соцсетях фотография летевшего слишком низко самолета.

ФОТО: Facebook

"Военно-воздушные силы Эстонии начали расследование и извиняются за произошедшее", - прокомментировал специалист по связям с общественностью Сигрид Паула Пукк.

 

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