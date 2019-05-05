Фото: в Пярнумаа реактивный самолет нарушил правила и встревожил пользователей соцсетей

Сегодня вечером были опубликованы фотография и видео того, как реактивный самолет в волости Пайкузе летел слишком низко, передает Postimees.
Военно-воздушные силы Эстонии подтверждают, что учебный реактивный самолет L-39 летел в Пярнумаа ниже разрешенного. Самолет выполнял задание в рамках учений Kevadtorm, и пилот ошибся с установлением высоты.
"Военно-воздушные силы Эстонии начали расследование и извиняются за произошедшее", - прокомментировал специалист по связям с общественностью Сигрид Паула Пукк.