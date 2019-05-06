Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение

По его словам, у Кокорина была возможность посмотреть чемпионский матч «Зенита» против «Ахмата» (1:1), но реакция футболиста на победу команды неизвестна. «Планируем после праздников посетить "Бутырку". В настоящее время в камеру вряд ли разрешат взять награду», — заявил представитель ОНК.

Ранее 5 мая президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Кокорин получит золотую медаль чемпиона России. Сине-бело-голубые досрочно выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) за день до этого.