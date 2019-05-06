Пн, 6.05.2019
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Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение

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Russian footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, is escorted to his court hearing in Moscow on April 9, 2019. - Disgraced Russian footballer, Krasnodar midfielder Mamaev, appeared in court on April 9, 2019, after committing a series of assaults on October 8, 2018, at the end of a night out in Moscow. Mamaev along with fellow footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, attacked the driver of a television host and damaged her Mercedes, and were then caught on video attacking two Russian trade ministry officials in an upscale Moscow cafe. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка».

По его словам, у Кокорина была возможность посмотреть чемпионский матч «Зенита» против «Ахмата» (1:1), но реакция футболиста на победу команды неизвестна. «Планируем после праздников посетить "Бутырку". В настоящее время в камеру вряд ли разрешат взять награду», — заявил представитель ОНК.

Ранее 5 мая президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Кокорин получит золотую медаль чемпиона России. Сине-бело-голубые досрочно выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) за день до этого.

В этом сезоне РПЛ Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут. Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым находится в СИЗО из-за двух драк, которые они устроили в центре Москвы в октябре 2018-го.

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