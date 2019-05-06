Исследование: список Партии реформ по-прежнему самый популярный

За три недели до выборов в Европейский парламент наибольшей популярностью среди избирателей в Эстонии пользуется список Партии реформ — за него дали бы свои голоса 22 процента опрошенных. Последующие позиции в порядке предпочтения заняли списки Центристской партии — 20% и Социал-демократической партии — 19% поддержки.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу Института общественных исследований фирмой Norstat.
Опрос был проведен с 12 апреля по 2 мая.
По итогам опроса, если бы выборы в Европарламент прошли сейчас, то Партия реформ и Центристская партия получили бы по два мандата, социал-демократы и Консервативная народная партия (EKRE) — по одному мандату. Если бы в результате Брексита Эстонии добавился бы еще один мандат в Европарламенте, то он достался бы партии "Отечество" (Isamaa).
В тройку наиболее популярных кандидатов, по итогам опроса, вошли Марина Кальюранд (СДПЭ), Андрус Ансип (Партия реформ) и Яна Тоом (Центристская партия).