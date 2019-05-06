Исследование: список Партии реформ по-прежнему самый популярный

По итогам опроса, если бы выборы в Европарламент прошли сейчас, то Партия реформ и Центристская партия получили бы по два мандата, социал-демократы и Консервативная народная партия (EKRE) — по одному мандату. Если бы в результате Брексита Эстонии добавился бы еще один мандат в Европарламенте, то он достался бы партии "Отечество" (Isamaa).