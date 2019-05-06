Катрина Лехис попала на подиум этапа Кубка мира в Колумбии

Честь эстонской шпаги в Колумбии сумела отстоять лишь Катрина Лехис, пробившаяся в полуфинал и занявшая третье место.
Лехис победила в 1/32 финала украинку Анасасию Спас, в 1/16 представительницу Венесуэлы Лиззи Асис, а в 1/8 и 1/4 финала не оставила шансов южнокореянке Сере Сон и итальянке Федерике Эсоле. В 1/2 финала победная серия Лехис прервалась: поражение 10:15 от еще одной представительницы Италии, Мары Наварии.
Поражение в 1/2 финала однако позволило Лехис занять третье место в общем зачете этапа Кубка мира.
В Колумбии такхе соревновались и Юлия Беляэва, Виктория Зукова, Эрика Кирпу и Кристийна Куузик. Однако эти спортсменки вылетели на предварительных стадиях соревнований в женской шпаге.