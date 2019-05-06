Катрина Лехис попала на подиум этапа Кубка мира в Колумбии

Лехис победила в 1/32 финала украинку Анасасию Спас, в 1/16 представительницу Венесуэлы Лиззи Асис, а в 1/8 и 1/4 финала не оставила шансов южнокореянке Сере Сон и итальянке Федерике Эсоле. В 1/2 финала победная серия Лехис прервалась: поражение 10:15 от еще одной представительницы Италии, Мары Наварии.