Начиная с сегодняшнего дня малообеспеченные многодетные семьи могут ходатайствовать о жилищном пособии

Сегодня KredEx начинает прием ходатайств на получение жилищного пособия, предназначенного для многодетных семей с низким уровнем дохода. На улучшение жилищных условий многодетных семей будет выделено свыше трех миллионов евро. Ходатайства можно подавать до 10 июня.
Возможность улучшить свои жилищные условия получат семьи, которые воспитывают по меньшей мере троих детей в возрасте до 19 лет и доход в которых на одного члена домохозяйства в прошлом году составил до 355 евро в месяц. Пособие предназначено для семей, которые не имеют жилья или имеют жилье, которое не отвечает элементарным жилищным условиям, причем отсутствует система водоснабжения и канализации или возможности для мытья, протекает крыша или очаги отопления не обеспечивают достаточно высокой температуры воздуха в жилье или являются опасными для жизни. Максимальная сумма пособия составляет 8000 евро, при вторичном ходатайствовании − 5000 евро.
По словам руководителя подразделения жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, пособие позволит, как и в предыдущие годы, улучшить жилищные условия почти 12 000 детей. «Хотя с годами ситуация улучшилась, по‑прежнему каждый год среди получателей находятся семьи, вынужденные ввиду обстоятельств жить практически в непригодных для жизни условиях. Однако приятно сознавать, что и в этом году мы можем внести свой вклад в улучшение жилищных условий примерно для 350 семей. Работы, осуществляемые с помощью пособий, явно пойдут на благо этих семей», - сообщила она.
Не подлежащее возврату пособие можно использовать для разных целей. Например, для покрытия расходов на возведение жилья, его реновацию, перестройку или расширение, а также на сооружение, изменение или замену инженерных систем или сетей жилья. Кроме того, его можно использовать для приобретения жилья в случае, если домохозяйство не имеет собственного жилья, или же дом или квартира, находящиеся в собственности домохозяйства, не отвечают современным жилищным условиям, в том числе если, по разумным соображениям, являются слишком тесным для семейства. В прошлом году пособие чаще всего использовалось на реновацию и приобретение жилья.
Ходатайства можно подавать до 10 июня текущего года. Дополнительную информацию об условиях и ходатайствовании можно найти на сайте KredEx www.kredex.ee.
Семьи, уже получавшие пособие в прошлом, для ходатайствования о повторном пособии должны по назначению и своевременно использовать ранее выделенное пособие и представить в KredEx подтверждающий это окончательный отчет.