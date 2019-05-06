Начиная с сегодняшнего дня малообеспеченные многодетные семьи могут ходатайствовать о жилищном пособии

Возможность улучшить свои жилищные условия получат семьи, которые воспитывают по меньшей мере троих детей в возрасте до 19 лет и доход в которых на одного члена домохозяйства в прошлом году составил до 355 евро в месяц. Пособие предназначено для семей, которые не имеют жилья или имеют жилье, которое не отвечает элементарным жилищным условиям, причем отсутствует система водоснабжения и канализации или возможности для мытья, протекает крыша или очаги отопления не обеспечивают достаточно высокой температуры воздуха в жилье или являются опасными для жизни. Максимальная сумма пособия составляет 8000 евро, при вторичном ходатайствовании − 5000 евро.

По словам руководителя подразделения жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, пособие позволит, как и в предыдущие годы, улучшить жилищные условия почти 12 000 детей. «Хотя с годами ситуация улучшилась, по‑прежнему каждый год среди получателей находятся семьи, вынужденные ввиду обстоятельств жить практически в непригодных для жизни условиях. Однако приятно сознавать, что и в этом году мы можем внести свой вклад в улучшение жилищных условий примерно для 350 семей. Работы, осуществляемые с помощью пособий, явно пойдут на благо этих семей», - сообщила она.

Не подлежащее возврату пособие можно использовать для разных целей. Например, для покрытия расходов на возведение жилья, его реновацию, перестройку или расширение, а также на сооружение, изменение или замену инженерных систем или сетей жилья. Кроме того, его можно использовать для приобретения жилья в случае, если домохозяйство не имеет собственного жилья, или же дом или квартира, находящиеся в собственности домохозяйства, не отвечают современным жилищным условиям, в том числе если, по разумным соображениям, являются слишком тесным для семейства. В прошлом году пособие чаще всего использовалось на реновацию и приобретение жилья.

Ходатайства можно подавать до 10 июня текущего года. Дополнительную информацию об условиях и ходатайствовании можно найти на сайте KredEx www.kredex.ee.