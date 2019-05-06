В очередной раз названо место зарождения человеческой цивилизации

Генетики секвенировали геномы, то есть установили их нуклеотидную последовательность, 167 сортов ямса, в том числе тех, что растут в саваннах (Dioscorea abyssinica) и лесах (Dioscorea praehensilis). Считается, что при гибридизации этих двух видов был получен культивируемый Dioscorea rotundata — сорт ямса, наиболее распространенный в Африке. 86 образцов одомашненных растений были получены в Гане, Бенине, Камеруне и Нигерии, пишет lenta.ru.

Результаты генетического анализа позволили разделить лесные разновидности ямса на две группы — камерунскую и западноафриканскую. Согласно наиболее вероятному сценарию, сначала произошло разделение ямса на саванный и лесной виды, после чего уже произошла дивергенция последнего. При этом именно западноафриканская форма, произрастающая в бассейне Нигера, использовалась для культивации и последующей гибридизации с дикой D.abyssinica.

Ученые восстановили картину одомашнивания D.rotundata. Ранние земледельцы отдавали предпочтение растениям с крепкими корнями, которые успешнее достигали почвенной влаги и поглощали ее. Кроме того, они проводили искусственный отбор в пользу клубней правильной формы, менее волокнистым и с высоким содержанием крахмала. Кроме того, одомашнивание привело к адаптации лесных растений к новым условиям обитания, характерных для открытых полей.

Результаты предыдущих исследований показали, что приблизительно шесть тысяч лет назад (в период «Зеленой» Сахары) бассейн реки Нигер имел множество озер, что делало регион более влажным и благоприятным для выращивания различных видов растений. Некоторые ученые предполагают, что, когда на севере началось опустынивание, древние люди, населяющие лесистую часть Западной Африки, начали заниматься земледелием и культивированием, чтобы справляться с влиянием более засушливого климата. Это делает Нигер одной из «горячих точек» появления сельского хозяйства.