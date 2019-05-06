Сегодня абитуриенты сдают письменную часть госэкзамена по английскому языку

Те, кто по результатам экзаменов наберет от 50 до 74 процентов от максимального результата, получит свидетельство о владении языком на уровне В1, те, кому удастся набрать от 75 до 100 баллов, получат категорию В2.

В качестве иностранного языка для сдачи госэкзамена можно выбрать английский, французский, немецкий или русский языки.

Выпускник гимназии должен сдать экзамен по эстонскому языку или по эстонскому языку как второму, по иностранному языку и госэкзамен по математике.

Экзамены по эстонскому и по эстонскому как второму языку уже состоялись. Период госэкзаменов в Эстонии завершится 24 мая экзаменом по математике.

Результыт госэкзаменов будут не позднее 20 июня опубликованы в инфосистеме EIS по адресу: https://eis.ekk.edu.ee ja riigiportaalis www.eesti.ee.

Организатор госэкзаменов — фонд Innove - является центром компетенций в сфере образования, который координирует и развивает общее и профессиональное образование, предлагает услуги консультирования по вопросам обучения посредством общеэстонской сети центров Rajaleidja и выступает посредником в предоставлении субсидий Европейского союза в сфере образования и трудовой жизни.

Innove предлагает услуги в сфере образования прежде всего детям и молодежи, учителям и директорам школ, а также родителям и общественности Эстонии.