"Челси" пробился в Лигу чемпионов, судьба титула решится в последнем туре

Лондонский "Арсенал" не сумел воспользоваться осечкой "Тоттенхэма" и получить путевку в Лигу чемпионов через национальный чемпионат. Подопечные Уная Эмери сыграли вничью 1:1 с "Брайтоном" и за тур до конца первенства АПЛ занимают пятую строчку с 67 очками. Чтобы опередить "Шпор" лондонцам в последнем туре надо обыгрывать "Бернли" с разницей не менее восьми мячей и ждать поражения "Тоттенхэма" от немотивированного "Эвертона". "Шпоры" своим поражением от "Борнмута" 0:1 пропустили на третью строку "Челси", который победой 3:0 над "Уотфордом" гарантировал себе место в Лиге чемпионов, и, возможно, бронзовые медали.