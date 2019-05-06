Купеческое Замоскворечье на эстонской сцене

Забавная и поучительная одновременно постановка Виктора Шамирова была номинирована на «Золотую маску» в 2017 году («Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая мужская роль» (Евгений Стеблов).

Сам Александр Николаевич Островский «Не все коту масленица» не считал даже пьесой. «Это скорее этюд, чем пьеса, в ней нет никаких сценических эффектов; эта вещь писана для знатоков, тут главное: московский быт и купеческий язык, доведенный до точки», — писал он.

Сюжет прост и типичен не только для Островского, но и для нынешних времен: богатый старец хочет взять в жены юную бесприданницу, попросту купить жену, красивую и послушную. Жениху понятно, что за радость, а вот невесте… Ну разве что в надежде на скорую смерть суженого. Одинокая мамаша невесты, будучи простушкой неопределенного социального сословия, сталкивается со сложнейшим выбором всей своей жизни: отдать ли дочь замуж за старого, но богатого или за молодого, но бедного.

В руках режиссера Виктора Шамирова пьеса стала психологическим приключением. Он не стал видоизменять оригинальный текст и переодевать персонажей в современные костюмы. Все по классике жанра, понятно, доступно и интересно для каждого зрителя. При абсолютном минимуме декораций постановка получилась яркой, с акцентом внимания исключительно на актерах. Что ни роль – то удача.

В роли купца-миллионщика – народный артист Евгений Стеблов. Его Ахов откровенно отрицателен: неспешно расчетлив, самовлюблен, хитер и пленительно негативен.

Изверг, гроза домашних, замучивший уже несколько жен, купец Ахов решает осчастливить бедных соседей своим сватовством. Евгений Стеблов тут играет поразительный русский тип чванливого богатея, потерявшего разум от осознания собственного могущества. Слабый, нежный, тоскующий человек топчет всех вокруг, потому что «так положено», так и только так должен вести себя хозяин жизни.

Великолепна Дарья Федосеевна Елены Валюшкиной. Вот где женская природа развернулась во всей красе! Образ богат красками: тут и неиссякаемое женское обаяние, и юмор, и тоска по сильному мужскому плечу, и природная хитрость, соседствующая с материнской любовью, и врожденная гордость, подпитываемая острым умом. Ее героиня из той категории женщин, что «и мужем битая», и на личном опыте знает, какова эта приятность – за богатым быть замужем. От воспоминаний до сих пор вздрагивает. Но деваться некуда: и когда богатый человек желает жениться, какой бы он ни был распостылый, а все-таки пляши и радуйся. Особенно, когда дочь на выданье. А дочка хоть и раскрасавица, кавалеров у нее раз, два и обчелся. Выбор у Дарьи Федосеевны невелик: либо деньгам кланяться, либо придумать, как богатея обвести вокруг пальца.

Спектакль получился свежим, актуальным, дающим пищу уму и радость сердцу. Молодые девушки, ищущие себе «богатых папиков» - оказывается, малоприятная черта не только нашего времени – в курсе проблемы были и классики.

Островский убеждает зрителя, что настоящая любовь всегда побеждает, что в итоге все получают по заслугам, и что деньги вообще-то не зло, просто заработать их надо честным путем.