Дорожная полиция проведет рейды на дорогах Сааремаа

Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что в первую очередь патрули будут следить за скоростным режимом. Именно скорость движения автомобиля становится важнейшим фактором в случае ДТП — чем выше скорость, тем меньше шансов выжить и больше угроза пострадать.