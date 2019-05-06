Дорожная полиция проведет рейды на дорогах Сааремаа

Департамент полиции и погранохраны предупредил, что патрули дорожной полиции с большой долей вероятности будут в понедельник дежурить на шоссе Ристи-Виртсу-Курессааре от Вальяла до Ориссааре на острове Сааремаа.
Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что в первую очередь патрули будут следить за скоростным режимом. Именно скорость движения автомобиля становится важнейшим фактором в случае ДТП — чем выше скорость, тем меньше шансов выжить и больше угроза пострадать.
Полицейские напомнили, что повышенная скорость чаще всего приводит к типовым ДТП — водитель теряет контроль над транспортным средством и автомобиль съезжает с дороги или выезжает на встречную полосу. В таких случаях, чем выше скорость, тем больше вероятность тяжелых травм или гибели.