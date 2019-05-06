Пн, 6.05.2019
Духовный уровень Керсти не выше, чем у русской доярки, но ее нужно уважать как главу Эстонии. Керсти Кальюлайд
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  • Дорожная полиция проведет рейды на дорогах Сааремаа

Дорожная полиция проведет рейды на дорогах Сааремаа

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Enamikul juhtidel on väike kiiruseületamine nii sisse kasvanud, et on muutunud normiks, tõestasid liiklustalgud veel kord.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Департамент полиции и погранохраны предупредил, что патрули дорожной полиции с большой долей вероятности будут в понедельник дежурить на шоссе Ристи-Виртсу-Курессааре от Вальяла до Ориссааре на острове Сааремаа.

Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что в первую очередь патрули будут следить за скоростным режимом. Именно скорость движения автомобиля становится важнейшим фактором в случае ДТП — чем выше скорость, тем меньше шансов выжить и больше угроза пострадать.

Полицейские напомнили, что повышенная скорость чаще всего приводит к типовым ДТП — водитель теряет контроль над транспортным средством и автомобиль съезжает с дороги или выезжает на встречную полосу. В таких случаях, чем выше скорость, тем больше вероятность тяжелых травм или гибели.

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